Ebermannstadt : "Ebser Prunksitzung" am 7. Januar 2023 in der Stadthalle

: am 7. Januar 2023 in der Karnevalssitzung zum diesjährigen Fasching : So ausgelassen wurde gefeiert

zum diesjährigen : So ausgelassen wurde gefeiert Bildergalerie der Veranstaltung- die schönsten Fotos bei inFranken.de

Im Sinne der fünften Jahreszeit "Fasching" wurde bei der Karnevalssitzung am 7. Januar 2023 in Ebermannstadt wieder ausgelassen getanzt und gefeiert. Nachdem das Spektakel eine zweijährige Pause einlegen musste, konnte die "Ebser Prunksitzung" in diesem Jahr nun wieder stattfinden. Um 19.30 Uhr standen neben Essen und Trinken diverse Tanzgruppen und Büttenreden auf dem Programm.

Ebermannstadt: "Ebser Prunksitzung" 2023 - die schönsten Fotos in der Galerie

In der Bildergalerie findet ihr die schönsten Fotos der Karnevalssitzung in Ebermannstadt:

Die Veranstaltung lockte in diesem Jahr mit einer "komplett neuen Bühne mit neuem Aufbau, noch besseren Auftritten der Tanzgruppen, noch lustigeren Bütten" und einem "furiosen Finale". Auch der Bezug zum Stadtjubiläum - in diesem Jahr feiert Ebermannstadt 700 Jahre Stadterhebung - wurde an einigen Stellen hergestellt.

Um die Gäste wurde sich außerdem insofern gekümmert, als für das leibliche Wohl "in gewohnter Manier sehr gut gesorgt" war. Im Anschluss konnten es sich die Feiernden an der Bar gemütlich machen oder sich zu DJ-Sounds bewegen.