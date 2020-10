LKR Forchheim 30.09.2020

Freizeit

Diese Hallenbäder in der Region Forchheim haben geöffnet: Dem Herbst davonschwimmen

Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Temperaturen fallen, bietet sich ein Besuch im Hallenbad an. Der FT hat bei den Bädern in der Region Forchheim nachgefragt, welche geöffnet haben und was wegen Corona zu beachten ist.