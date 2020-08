Das sind Forchheims gefährlichste Straßen

Mehrmals täglich rückt die Forchheimer Polizei zu einem Unfall an. Es vergeht kein Tag, an dem es nicht irgendwo in der Stadt kracht und scheppert. Abbiegeunfälle, Kreuzungsunfälle, Vorfahrtsunfälle - "zum Glück meistens nichts Dramatisches", sagt Matthias Düthorn, Sachbearbeiter für Verkehr bei der Dienststelle in Forchheim