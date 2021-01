Neunkirchen am Brand vor 3 Stunden

Wirtschaft

Brotsommelier übernimmt Bäckerei in Neunkirchen am Brand

130 Jahre lang war die Bäckerei Werner in Neunkirchen am Brand im Familienbetrieb. Der Uttenreuther Bäcker, Konditor und Brotsommelier Andreas Böhm übernimmt und bietet alleine mit 25 Sorten Brot ein breites Sortiment an handgefertigten Backwaren.