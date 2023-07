Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag (16. Juli 2023) in Leutenbach (Landkreis Forchheim) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Ebermannstadt mit.

Am Sonntagmittag fuhr ein 36-jähriger Harley-Davidson-Fahrer mit seiner Begleitung von Kasberg in Richtung Oberehrenbach (Landkreis Forchheim). Eine 66-jährige Verkehrsteilnehmerin bog mit ihrem Auto zeitgleich von einer Nebenstraße nach links in die Kreisstraße ein und übersah das nahende Motorrad komplett.

Autofahrerin (66) übersieht Motorradfahrer (36) im Kreis Forchheim

Der Harley-Fahrer erkannte die Situation und leitete eine Vollbremsung ein, wodurch er einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Leider verlor er durch die starke Bremsung die Kontrolle über sein Fahrzeug und er stürzte mit seiner Mitfahrerin.

Glücklicherweise wurden Fahrer und Begleitung nur leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Die Feuerwehr Oberehrenbach wurde zum Abbinden ausgelaufener Betriebsmittel angefordert. Die Autofahrerin konnte den Unfallort unbeschadet verlassen.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)