Am Dienstagnachmittag (11. April 2023) wurde der Polizeiinspektion Forchheim eine illegale Müllablagerung an der Böschung eines Baggersees im Bereich der Forchheimer Straße mitgeteilt.

Vor Ort konnten die Beamten einen leeren Kanister, in welchem Scheibenreinigungsmittel gelagert wurde, und ein noch befülltes 100-Liter-Stahlfass mit unbekannter Flüssigkeit, am Ufer des Baggersees auffinden. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Filmbetrachter/pixabay.com/Symbolbild