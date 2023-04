Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro war das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Wagen die Staatsstraße von Forchheim in Richtung Neuses und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der 53-Jährige touchierte einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen sowie eine Hecke, wodurch das Auto des Mannes auf die Fahrerseite umkippte und so zum Liegen kam. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 53-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn konnte bislang nicht geklärt werden, Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Unfallfahrers ergaben sich nicht.

