Forchheim vor 1 Stunde

Körperverletzung

Aus sieben Metern Entfernung: Kellerbesucher von Bierkrug getroffen - wegen Fußballstreit

Zwei Freundesgruppen sind am Donnerstag in Forchheim in einen Streit geraten. Die Auseinandersetzung ist schnell eskaliert und hat zu mehreren Platzverweisen geführt.