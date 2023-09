Für viele Fahrgäste des ICE von Hamburg nach München dürfte es ein Schreckmoment gewesen sein. Ihr Zug hielt am Samstag (02. September) außerplanmäßig in Forchheim. Der Grund soll ihnen laut dem Nachrichtenportal t-online per Durchsage mitgeteilt worden sein: Auf der Strecke sei eine Leiche gefunden worden.

Gut anderthalb Stunden stand der ICE in Forchheim still und auch weitere Züge auf der Strecke zwischen Bamberg und Nürnberg konnten nicht weiterfahren. Zu den genauen Gründen hielt sich die Polizei Mittelfranken zunächst bedeckt. Der leblose Körper wurde in ihrem Zuständigkeitsbereich kurz vor der oberfränkischen Stadt gefunden.

Leiche an Bahngleisen entdeckt - laut Polizei war es ein natürlicher Tod

Am Dienstag bestätigte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde gegenüber inFranken.de: Ja, es lag tatsächlich ein toter Mensch neben den Gleisen. Dabei war es weder ein Unfall, noch handelte es sich um Suizid - und auch Fremdeinwirkung konnte schnell ausgeschlossen werden.

Laut der Polizei handelte es sich bei der toten Person um eine 89-jährige Frau. Diese soll sich zufällig an den Bahngleisen aufgehalten haben, als sie kollabierte. Als sie jedoch entdeckt wurde, war sie bereits tot. Wie die Polizei bestätigte, war sie eines natürlichen Todes gestorben.

