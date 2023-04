Egloffstein vor 57 Minuten

Schwerer Motorradunfall

Motorradfahrer (26) schlittert 30 Meter über Fahrbahn und wird schwer verletzt - mit Hubschrauber in Klinik

Ein Motorradfahrer ist am Montag in Egloffstein schwer verletzt worden, als er zu schnell in eine scharfe Kurve gefahren ist. Der Mann musste ins Klinikum Erlangen gebracht werden.