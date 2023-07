Bis Ende des Monats findet in Forchheim noch das jährliche Annafest statt. Nach der Hälfte des diesjährigen Volksfests zieht die Polizei eine bisher positive Bilanz.

Im Zuge einiger Auseinandersetzungen mussten am ersten Festwochenende zwei Besucher zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. In allen anderen Fällen war eine medizinische Betreuung nicht notwendig, oder die Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort ausreichend. Schwer verletzt wurde allerdings niemand, so die Polizeiinspektion Forchheim.

Alkoholisierte Grapscher belästigen Frau sexuell auf Annafest in Forchheim

Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums mussten zudem bisher vier Besucher in Gewahrsam genommen werden. Sie mussten dann jeweils die Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen, aber konnten alle am nächsten Morgen wieder entlassen werden.

Aufgrund von sexueller Belästigungen wurden bislang außerdem drei Männer ermittelt, die Besucherinnen unter Alkoholeinfluss unsittlich berührt hatten. Gegen zwei wurde ein sofortiges Betretungsverbot für das Festgelände und die restlichen Festtage ausgesprochen. Die ermittelten Männer im Alter zwischen 31 und 55 Jahren hatten Alkoholwerte zwischen 1,1 und 1,5 Promille erreicht.

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com, Annafest/Ralf Welz inFranken.de