Bergwacht Forchheim will frühere Postenhütte am Walberla renovieren

"Wir wollen der Bergwacht den Rücken freihalten", erklärt die Vorsitzende des Fördervereins der Bergwachtbereitschaft Forchheim, Steffi Ribold. Sie berichtet, dass die Bergwacht mit rund 30 Einsätzen im Jahr und 24 Stunden Bereitschaft sehr eingespannt sei: "Da hat jemand gefehlt, der sich zum Beispiel um Spenden kümmert." Deshalb wurde im April 2019 der Förderverein gegründet, der aktuell 16 Mitglieder hat. Im Dezember erfolgte der Registereintrag, im März 2020 wurden die Ämter vergeben und ein Vereinskonto angelegt. Und jetzt geht der Vorstand des Fördervereins auf die Suche nach Spenden . "Das kostete zuerst mal Überwindung, jemanden wegen Geld anzusprechen, aber jetzt klappt das ganz gut", verrät Steffi Ribold. Das ist auch wichtig, denn es steht ein großes Projekt an: " Bergwacht erleben". Die Hütte der ehemaligen Vorauswache der Bergwacht Forchheim am oberen Parkplatz des Walberla und deren Außenanlage sind sehr in die Jahre gekommen und sollen nun renoviert werden. Zudem soll das Interesse an der Natur, aktiver Bewegung, Sinnesförderung und an der Arbeit der Bergwacht geweckt werden.