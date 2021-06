Dem Pfalzmuseum Forchheim ist es heuer in Kooperation mit dem Jungen Theater Forchheim gelungen, Mamadou Diabate & Percussion Mania aus Burkina Faso zu den Afrika Kulturtagen nach Forchheim zu holen: Das Team der Afrika Kulturtage präsentiert an zwei Abenden (Freitag, 02. Juli 2021 und Samstag, 03. Juli 2021, jeweils um 20:00 Uhr) Mamadou Diabate, einen der besten Balafon-Spieler weltweit, mit seinem Ensemble im Innenhof der Kaiserpfalz in Forchheim. Der Eintrittspreis beträgt 21,50 € (ermäßigt 19,50 €) und im Vorverkauf 20,80 € (ermäßigt 18,60 €) Das teilt die Stadt Forchheim mit.

Nachdem aufgrund der Regelungen in der Corona-Pandemie die Veranstaltung im letzten Jahr abgesagt wurde, muss heuer auf den Basar der Afrika-Kulturtage verzichtet werden. Kurzfristig konnte aber nun der Weltstar für Forchheim gewonnen werden.

Die Formation Mamadou Diabate & Percussion Mania bietet ein Feuerwerk aus virtuosem Balafonspiel und Percussion, ihre Konzerte verzaubern. Sie sind eine Hommage an eine jahrtausendealte Kultur in Westafrika und erzählen auf unterhaltsame Weise die Geschichten des Sambla-Volkes. Die musikalischen Dialoge und spektakulären Balafon-Duelle zwischen Mamadou Diabate und seinem Cousin Yacouba Konate sind der Höhepunkt der Konzerte.

Es handelt sich um die weltweit einzige Bandformation, die zwei Balafone als Hauptinstrumente im Vordergrund spielt. Mit seiner Gruppe Percussion Mania hat Mamadou Diabate den "Austrian World Music Award" und den "Grand Prix des Triangle du Balafon" in Mali gewonnen. Für seine Virtuosität wurde er dort auch mit dem "Prix Alkaly Camara de la virtuositè" ausgezeichnet. Seit 2017 ist er Ritter des Nationalen Ordens von Burkina Faso. In jedem Fall ein unglaublicher Hörgenuss.

Der Vorverkauf der Tickets erfolgt über: