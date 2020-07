Forchheim vor 1 Stunde

Annafest, deine Menschen (8)

Abgesagtes Annafest: Eine Königin (fast) ohne Reich

Kein Annafest 2020 - wir stellen die Gesichter des Forchheimer Traditions-Events vor und erzählen, was sie bewegt. Forchheims neunte Bierkönigin Melanie Lucius wird in die Geschichte eingehen. Sie will aber trotz Corona das Beste aus ihrem Amt machen.