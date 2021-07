Ein Zustellfahrzeug ist am Samstagmorgen (3. Juli 2021) auf der A73 in Richtung Bamberg in Flammen aufgegangen. Der Transporter brannte auf dem Standstreifen zwischen Forchheim Nord und Buttenheim gegen 8.45 Uhr vollständig aus.

Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei Bamberg auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, war ein Motorschaden des Transporters wohl ursächlich für den Brand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro. Wie viele Pakete möglicherweise Raub der Flammen wurden, ist nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die A73 musste in Richtung Bamberg kurzzeitig voll gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und die Autobahnmeisterei unterstützte die Einsatzkräfte.