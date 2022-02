Am Donnerstagnachmittag (10. Februar 2022) fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto an der Anschlussstelle Forchheim-Nord auf die A73 in Richtung Bamberg auf. Dann bemerkte die Frau eine Spinne in ihren Haaren.

Bei dem Versuch, das Tier aus ihren Haaren zu entfernen, wurde die 38-Jährige panisch und verlor zumindest kurzzeitig die Kontrolle über ihr Auto, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet.

Unfall wegen Spinne: Frau verliert Kontrolle auf A73

Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Außenschutzplanke. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.