Wolf in Wachenroth gesichtet: In der Gemeinde im Landkreis-Erlangen-Höchstadt treibt sich derzeit ein Wolf herum. Von verschiedenen Jägern hat Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU) von den Sichtungen erfahren: "Nach mehrwöchigen Beobachtungen konnten wir nun nachweisen, dass es wirklich ein Wolf ist", erklärt er gegenüber inFranken.de.

"Die Vermutung kam schon zum Jahreswechsel auf. Man hat Spuren und Abdrücke am Feldboden gefunden, die dann als Wolfsspuren identifiziert wurden." Auch ein Reh habe der Wolf schon gerissen. Das Tier wurde mit Bissspuren gefunden, die "eindeutig auf einen Wolf hinweisen", sagt der Bürgermeister. Über Fotofallen konnte der Wolf letzten Endes ohne Zweifel nachgewiesen werden. "Da stellt sich natürlich die Frage: Ist er nur auf Durchzug oder will er jetzt hierbleiben?"

Wolfssichtung in Wachenroth: Gemeinde als neues Zuhause für das Tier?

Ein Reh wurde gerissen - sonst habe der Wolf bisher jedoch noch keinen Schaden angerichtet. Nutztiere und andere Tierhaltungen seien bis jetzt verschont geblieben. Ob der Wolf weiterziehe oder in der Gemeinde sesshaft werde, "das ist nicht so sicher", sagt Gleitsmann. Die Sichtung wurde gemeldet und an das Landratsamt sowie an das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) weitergegeben.

"Es wird nun weiterhin verstärkt beobachtet und geschaut, ob das nochmal vorkommt." Man habe versucht, die Bevölkerung vorzuwarnen, erklärt Gleitsmann. "Dass man Hunde anleint und vielleicht die Kinder nicht alleine in den Wald schickt", und Warnschilder aufstellt, wie man sich zu verhalten habe, wenn man einem Wolf begegnet. Auch das Landesamt für Umwelt klärt diesbezüglich auf und gibt folgende Verhaltenstipps für eine Begegnung:

"Haben Sie Respekt vor dem Tier.

vor dem Tier. Laufen Sie nicht weg . Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.

. Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück. Falls Sie einen Hund dabeihaben, sollten Sie diesen in jedem Fall anleinen und nahe bei sich behalten.

dabeihaben, sollten Sie diesen in jedem Fall und nahe bei sich behalten. Wenn Ihnen der Wolf zu nahe erscheint, machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut , gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar.

, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar. Laufen Sie dem Wolf nicht hinterher .

. Füttern Sie niemals Wölfe - die Tiere lernen sonst sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und suchen dann eventuell aktiv die Nähe von Menschen."

Die letzte gemeldete Sichtung stamme noch aus letztem Monat, also Januar 2022, sagt der Bürgermeister. Die Beobachtungen stammen überwiegend aus Weingartsgreuth und Horbach, wie auch im aktuellen Amtsblatt zu lesen ist. Jedoch wird auch die Bevölkerung gebeten, Vorsicht walten zu lassen und sich bei weiteren Beobachtungen in Bezug auf den Wolf an die Gemeindeverwaltung Wachenroth zu wenden.