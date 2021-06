Vollsperrung der A3: Zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen soll die Bundesautobahn A3 sechsspurig ausgebaut werden. Als nächste Schritt wird ein neues Überführungsbauwerk für die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kosbach und Untermembach errichte.

Am genannten Bauwerk sollen die Betonfertigteile für die Fahrbahn der überführten Straße auf den vorab montierten Stahlträger aufgelegt werden. Dies berichtet die A3 Nordbayern GmbH in einer Presseinformation.

Autobahnausbau: A3 bei Erlangen am Wochenende voll gesperrt

Um die Baumaßnahmen umsetzten zu können, wird die A3 von Samstag (12.06.2021), ab circa 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag (13.06.2021), 10 Uhr voll gesperrt. Für beide Fahrtrichtungen gibt es eine Umleitung.

In Richtung Nürnberg werden die Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Erlangen-West ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitungsstrecke U80 zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach geführt. Von dort gelangen sie wieder zurück auf die Autobahn.

In Fahrtrichtung Frankfurt am Main wird der Verkehr an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach ausgeleitet, über die Bedarfsumleitungsstrecke U19 zur Anschlussstelle Erlangen-West. Dort führt der Weg wieder zurück auf die Autobahn. Alle genannten Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Wichtiger Hinweis für Besucher der Tankstelle Aurach

Den Besuchern der Tank- und Rastanlage Aurach wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Anlage am Samstag (12.06.2021) bis spätestens 19.00 Uhr zu verlassen. Denn nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den bereit erwähnten Anschlussstellen ist ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage erst wieder am Sonntag (13.06.2021) ab 10 Uhr möglich.

Wer also sein Auto nicht über Nacht bei der Tankanlage parken möchte, sollte diese am Samstag vor 19 Uhr hinter sich lassen. Dieser wichtige Hinweis betrifft sowohl die Richtungsfahrbahn Nürnberg als auch die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main.

Die A3 Nordbayern GmbH bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle und dankt allen betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis.

Weitere Arbeiten an der A3: Am Autobahnkreuz Fürth / Erlangen werden diese Woche zeitweise einige Fahrbeziehungen nur über Umleitungen möglich sein.