Uttenreuth vor 20 Minuten

Verkehrsunfall

Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr: Beide Autofahrer verletzt

Frontal kollidierten zwei Fahrzeuge in Uttenreuth (Landkreis Erlangen Höchstadt) am Montagnachmittag, dem 17. Oktober 2022. Einer der Fahrer war in den Gegenverkehr geraten - wie das passieren konnte, ist allerdings noch unklar.