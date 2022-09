Wie viele Paare wünschten sich Nilgün und Kayhan Turan aus dem oberfränkischen Pegnitz ein Kind. Das ersehnte Babyglück blieb jedoch über zehn Jahre lang aus - bis es jetzt gleich vierfach überraschte. Denn nach einer erfolgreichen Kinderwunschbehandlung in Nordzypern kamen am 18. August 2022 die Vierlinge der Turans in der Frauenklinik (Direktor: Matthias W. Beckmann) des Uniklinikums Erlangen zur Welt.

Wie das Universitätsklinikum Erlangen berichtet, verlief der geplante Kaiserschnitt ohne Komplikationen, alle vier Kinder und ihre Mutter sind wohlauf. Eine Vierlingsgeburt ist eine echte Seltenheit – in Erlangen kommt es nur ungefähr alle 100 Jahre zu einem solchen Ereignis.

Paar bekommt Vierlinge in Erlangen: "Kleine Sensation"

Die beiden eineiigen Mädchen Kiymet Neva und Amine Nermin sowie ihre Brüder Mustafa Kayhan und Mahmut Gökhan kamen in der 35. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt. „Die Kinder sind glücklicherweise nur fünf Wochen zu früh geboren, das ist bei Vierlingen schon eher ungewöhnlich“, sagte Sven Kehl, Oberarzt in der Frauenklinik und Koordinator des Universitäts-Perinatalzentrums Franken, der gemeinsam mit seinem Team die Sectio vornahm. „Außerdem hatte jedes von ihnen ein Geburtsgewicht zwischen 1.500 und 2.500 Gramm und auch das eigenständige Atmen funktionierte bei allen vier Kindern von Anfang an problemlos. Wir freuen uns sehr, dass alles so gut geklappt hat – das ist vor allem bei Mehrlingen nicht selbstverständlich.“

Zur medizinischen Überwachung blieben die Neugeborenen nach der Geburt noch ein paar Wochen auf der Station Neonatologie FK der Kinder- und Jugendklinik (Direktor: Joachim Wölfle) des Uniklinikums Erlangen, wo sich Kinderärztinnen und -ärzte, Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger und der Klinische Sozialdienst der Kinderklinik um sie kümmerten. „Vierlinge sind wirklich eine kleine Sensation, die in der beruflichen Laufbahn eines Mediziners wohl höchstens einmal vorkommt“, freute sich Patrick Morhart, geschäftsführender Oberarzt der Kinderklinik.

Bereits während der Schwangerschaft wurde Nilgün Turan im Universitäts-Perinatalzentrum Franken betreut. Das zertifizierte Zentrum umfasst unter anderem die Pränatalmedizin, die Geburtshilfe sowie die Neonatologie und versorgt schwangere Frauen auf Level-1-Niveau – der höchsten universitären Versorgungsstufe. „Wir haben uns zu jeder Zeit sehr gut aufgehoben gefühlt – sowohl in der Praxis unserer Frauenärztin in Pegnitz als auch in der Frauenklinik des Uniklinikums Erlangen“, sagte das Ehepaar Turan.

Vorfreude auf Leben zu sechst

„Bei den beteiligten Ärztinnen und Ärzten, Hebammen und Pflegefachkräften des Perinatalzentrums möchten wir uns herzlich bedanken. Sie alle haben dafür gesorgt, dass wir unsere vier rundum gesunden Kinder schon nach knapp drei Wochen nach Hause holen konnten.“

Die frischgebackenen Eltern freuen sich nun auf ihr Leben zu sechst: „Der Alltag mit Vierlingen wird sicher eine große Herausforderung, aber auch eine sehr schöne. Für das lange Warten auf eigenen Nachwuchs wurden meine Frau und ich nun gleich vierfach belohnt. Ich hoffe nur, ich lerne noch, unsere Kinder auseinanderzuhalten“, sagte Vater Kayhan Turan lachend.