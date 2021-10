Feuerwehr muss helfen: Ein Wasserrohrbruch führte am Emil-von-Behring-Gymnasium in Spardorf am Dienstagmorgen (12. Oktober 2021) zu einer kleinen Überflutung. "Heute Morgen um 6.34 Uhr ertönte die Sirene und riss so manch einen aus dem Schlaf", leitet die Feuerwehr Spardorf den Einsatz ein. "Wegen einer defekten Wasserleitung lief das Wasser unterirdisch durch den Flur", erklärt Sven Gutsche, der Kommandant der Feuerwehr Spardorf.

Das Wasser stand circa zwei Zentimeter hoch. "Der Flur war eigentlich komplett mit Wasser bedeckt. Die benachbarten Räume, unter anderem den Computerraum und diverse Lager erreichte das Wasser ebenfalls", sagt Gutsche. Vermutlich sei der Schaden in der Nacht entstanden, "und dann ist es eben gelaufen." Sogar durch den Boden sickerte das Wasser, bis es im Keller anfing, von der Decke zu tropfen.

Kleine Wasserflut in Spardorfer Schule: Was bedeutet das für den Unterricht?

"Der Hausmeister hatte das Wasser selbst schon abgedreht und uns alarmiert, um ihn zu unterstützen", erzählt Gutsche. Mit vier Wassersaugern konnten die Feuerwehrkräfte zusammen mit dem Hausmeister die Flut beseitigen. Die "Katakomben", wie Feuerwehrmann Gutsche die Kellerräume der Schule betitelt, seien verschont geblieben.

Den Namen "Katakomben" haben die Kellerräume erhalten, weil sie sehr, sehr groß, weitläufig und extrem tief seien. "Da könnte man einen Lkw unten verstecken", lacht der Kommandant. Innerhalb von wenigen Stunden konnten die Beteiligten das Wasser wieder in den Griff bekommen. "Um kurz vor 10 Uhr waren wir wieder fertig", weiß Gutsche.

Über schulfrei durfte sich deshalb kein Kind freuen: "Die Schule konnte normal weitergeführt werden. Lediglich der überflutete Trakt war für die Dauer des Einsatzes gesperrt", sagt der Kommandant der Feuerwehr Spardorf.