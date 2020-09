Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Wagen um 14:45 Uhr die A3 in Fahrtrichtung Passau. An der Anschlussstelle Frauenaurach wollte er die Autobahn verlassen, um weiter nach Herzogenaurach zu fahren. Auf regennasser Fahrbahn und infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Wagen plötzlich ins Schleudern, geriet in die rechtsseitig steil ansteigende Böschung und überschlug sich mehrfach. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen.

Nach rund 20 Metern schleuderte der Wagen wieder nach unten in Richtung Autobahn und blieb völlig zerstört auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt.

Starke Regenfälle, im Wechsel mit gelegentlichen Schauern, in Verbindung mit überhöhten Geschwindigkeiten, sorgten im Laufe des Nachmittags für mehrere Verkehrsunfälle auf der Autobahn. Schwerere Personenschäden hatte die Polizei glücklicherweise nicht zu vermelden.