Erlangen vor 31 Minuten

Verkehrsunfall

Schwerer Unfall auf A3 bei Erlangen: Mehr als 200.000 Euro Schaden nach Lastwagen-Kollision

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A3 bei Erlangen, an dem zwei Lkw beteiligt waren. Die Aufräumarbeiten dauerten noch bis in die Mittagsstunden an.