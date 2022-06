Im Zeitraum von Samstag (28.05.2022) bis Mittwoch (01.06.2022) brachten Unbekannte an einer S-Bahn-Haltestelle in Erlangen großflächig Graffiti an. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie mit Meldung 679 berichtet, besprühten Unbekannte am frühen Samstagmorgen (28.05.2022) das Gebäude der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in der Schornbaumstraße.

Im Rahmen der Ermittlungen überprüften Beamte das Umfeld auf weitere Schmierereien und wurden an der S-Bahn-Haltestelle Paul-Gossen-Straße fündig.

Auch hier brachten die Täter großflächig Graffiti an. Unter anderem wurden auch hier Schriftzüge wie "ACAB" und andere sog. "Tags" gesprüht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Erlangen ermitteln und prüfen einen naheliegenden Zusammenhang zu der Sachbeschädigung an dem Polizeigebäude. Zudem bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

