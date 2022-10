Am späten Samstagnachmittag wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand bei Heßdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gerufen. "Schon auf der Anfahrt konnte die durch den Brand entstehende Rauchsäule auf zirka 2 Kilometer Entfernung ausgemacht werden", beschreibt der Pressebericht der Freiwilligen Feuerwehr (FFW ) Heßdorf das Ausmaß des Brandes. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug stand auf einem Feldweg in der Nähe des Heßdorfer Ortsteiles Obermembach in Flammen.

Bei unserem Eintreffen an der Einsatzstelle hatte die Feuerwehr Ober- Mittel- Untermembach bereits mit dem Löschangriff begonnen; der Fahrer des brennenden Radladers hatte sich rechtzeitig selbst retten können.

Heßdorf: Freiwillige Feuerwehren kämpfen mit Feuer - Reifen brennen von innen

Wie die FFW Heßdorf berichtet, wurden aus drei Feuerwehren ein Atemschutztrupp zusammengestellt. Da aufgrund der starken Hitzeentwicklung, der brennenden Fahrzeugteile und des Brands der Betriebsstoffe das Löschwasser aus den Fahrzeugtanks schnell aufgebraucht war, musste ein rund 200 Meter lange Schlauchstrecke für die weitere Wasserversorgung aufgebaut werden.

Mit dem Löschwasser wurden dann, so beschreibt es die FFW, "die von innen brennenden Reifen geöffnet und abgelöscht." So konnte der aufgeheizte Hydrauliköltank "massiv" abgekühlt werden, "sodass bald "Feuer unter Kontrolle", und kurz darauf "Feuer aus" gemeldet werden konnte."

Zusammen mit Landwirten kümmerten sich die Feuerwehren anschließend um das kontaminierte Löschwasser. Dieses wurde mit Sägespäne abgebunden. Damit konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Fahrer des Radladers im Krankenhaus

Der Fahrer des Radladers wurde nach dem Eintreffen des Rettungsdienst an diesen übergeben, um eine medizinische Kontrolle durchführen zu lassen - glücklicherweise konnte die Person den Rettungswagen nach kurzer Zeit ohne Befund wieder verlassen.