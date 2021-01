Ein Blick ins Internet beweist, dass sich auch der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Erlanger Stadtrat, Munib Agha, den Bart schon abrasiert hat. Und hat sich postwendend auch kritische Kommentare gefallen lassen müssen.

"Es ging um große Bärte und nicht um Drei-Tage-Bärte?", hat ein User unter die Beweisfotos des Kommunalpolitikers geschrieben. Ein anderer "Freund" hat mit unverhohlener Ironie geschrieben: "Jetzt siehst du endlich wieder menschlich aus."

Viele Menschen fragen sich: Ist das wirklich notwendig?

Die meisten Menschen fragen sich freilich, ob die Aktion notwendig ist. Einige Bürger fragen sich, ob Bartträger zukünftig durch die "Bart ab!"-Aktion demnächst nicht sogar "öffentlich herabgewürdigt" werden. Munib Agha kann die ganze Aufregung offensichtlich nicht verstehen. Schließlich sei "jedem selbst überlassen ist, ob er seinen Bart wegmacht oder nicht".

An einem "Bart ab"-Gesetz scheint die Politik trotz verlängertem Lockdown jedenfalls tatsächlich nicht zu arbeiten. "Bei FFP2-Maske denken viele, dass das Tragen dieser per se nicht nur andere, sondern auch einen selber schützt. Aber das ist halt nur der Fall, wenn man sie richtig trägt und viele wissen noch nicht, dass dafür leider der Bart weg muss", begründet Munib Agha seine Vollrasur für die neue Maske. Und auch der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik als Initiator weist auf den ernsten Hintergrund der spaßigen Rasieraktion hin. "Maßnahmen wie die FFP2-Maskenpflicht sind wichtig, aber für viele Menschen werden die Regelungen schon mal unübersichtlich. Und oft gerät auch der Sinn der Regelungen aus dem Blick, nämlich sich und andere vor Infektionen zu schützen. Oder man regt sich mehr über die Maskenpflicht auf als darüber zu sprechen, wie man Masken richtig trägt. Mit der Aktion wollte ich auf diese wichtigen Themen aufmerksam machen - mit etwas Augenzwinkern", erklärt Janik.

