Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried (Landkreis Kitzingen) und Fürth/Erlangen wird das Bauwerk "BW 368b", das die Kreisstraße ERH 26 zwischen Hannberg und Röhrach im Landkreis Erlangen-Höchstadt über die A3 überführt, abgerissen. Das neue Bauwerk, das die Kreisstraße in Zukunft überführen wird, wurde unmittelbar neben dem alten Bauwerk errichtet. Das berichtet die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.

Zum Zweck des Abbruchs muss die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Höchstadt-Ost und der Anschlussstelle Erlangen-West ab Samstag, 24. September 2022 circa 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 25. September 2022 circa 9 Uhr voll gesperrt werden.

A3: Nächtliche Vollsperrung ab Samstag

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost (82). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U17 geführt und an der Anschlussstelle Erlangen-West (81) wieder zurück auf die A3 geleitet.

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Erlangen-West (81). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U82 geführt und an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost (82) wieder zurück auf die A3 geleitet.

Aufgrund der Verlegung der Kreisstraße ERH 26 auf das neue Bauwerk wurde diese zwischen Hannberg und Röhrach bereits ab 12. September 2022 für den Verkehr gesperrt. Die Verlegung soll voraussichtlich Anfang November abgeschlossen sein. Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmer*innen und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)