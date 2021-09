"Möhrendorf verschenkt": Große Verschenk-Aktion in Möhrendorf und Kleinseebach

in Möbel, Teppiche, Spielzeuge, etc. zu verschenken : Zwei Tage zum Stöbern am Samstag und Sonntag (25. und 26. September 2021)

: Zwei Tage zum Stöbern Leute von überall dürfen mitnehmen, was sie wollen: Gegenstände umsonst in ganz Möhrendorf verteilt

in ganz Möhrendorf verteilt Entlastung für die Bürger*innen: Sammelstellen und individuelle Abholung für übrig gebliebene Dinge

"Möhrendorf verschenkt": Am letzten September-Wochenende wird in Möhrendorf und dem zugehörigen Gemeindeteil Kleinseebach eine große Verschenk-Aktion stattfinden. Überall können ansässige Bürger*innen ihre Gegenstände vor die Haustüre stellen, die am Samstag und Sonntag (25. und 26. September 2021) von Interessenten unkompliziert und umsonst mitgenommen werden können.

Sperrmüll-Aktion in Möhrendorf: Möbel, Teppiche etc. zu verschenken

Am Freitagabend (24. September 2021) kann also jeder Haushalt seine nicht mehr benötigten Gegenstände wie Möbel, Teppiche, große Spielzeuge oder andere Dinge vor die Haustür stellen. Am darauffolgenden Wochenende sind alle Bürger*innen dazu angehalten, mitzunehmen, was gebraucht wird. "Die Aktion lebt davon, dass viele Leute kommen, möglichst auch von auswärts", erklärt Initiator Ralf Schwab (FDP).

"Die Idee stammt aus meiner Kindheit", erklärt der Gemeinderat. "Früher gab es ja immer Sperrmüll in einem gewissen Gebiet, da sind dann Leute durchgefahren und haben alles, was sie brauchen können, mitgenommen." Durch den individuellen Sperrmüll funktioniere das heutzutage leider nicht mehr, weshalb Schwab nun die Aktion "Möhrendorf verschenkt" in die Wege geleitet hat. Dadurch könne man Gegenstände, die noch gut sind, aber nicht mehr gebraucht werden, ganz unkompliziert weitergeben.

Alles, was nicht mitgenommen wird, kann dann anderweitig entsorgt werden: "Jeder Haushalt kann nach dem Wochenende bis zu zwei große Gegenstände zu einem der 15 Sperrmüll-Sammelplätze bringen." Diese hat die Gemeinde im Amtsblatt gekennzeichnet. "Falls jemand doch etwas mehr hat, konnte man bis 10. September auch Sperrmüllkarten anmelden, damit die Sachen dann direkt vor der Haustür von der Firma Hofmann abgeholt werden." So etwas habe es noch nie gegeben - "ich kenne das zumindest von nirgendwo. Das ist jetzt Premiere für uns", freut sich Schwab auf das Projekt "Möhrendorf verschenkt".

