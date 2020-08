Wachenroth vor 48 Minuten

Trunkenheit am Steuer

Mit 2,62 Promille auf der A3 und zehn Dosen Bier im Führerhaus - Lkw-Fahrer feiert seinen Geburtstag

Am Dienstag hinderte die Polizei einen Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt auf der A3. Das Verhalten des Mannes war auffällig. Was sich herausstellte: Der Mann hatte Geburtstag - und 2,62 Promille.