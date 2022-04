Landgasthof Meisel in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) leidet massiv unter Personalmangel

Bereits in vierter Generation betreibt Doris Meisel den Landgasthof-Metzgerei Meisel in Kalchreuth. Doch auch an dem Restaurant ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen, berichtet sie.

"Die Situation hat sich durch Corona zugespitzt", sagt Meisel im Gespräch mit inFranken.de. Überall in der Gastronomie werde Personal händeringend gesucht. Im Landgasthof sei das Problem akut. "Es hat sich während der Pandemie verschärft, weil die ganzen Aushilfen abgesprungen sind." In der Pandemie habe ihr Jungkoch sein Hobby zum Beruf gemacht, aber auch er verließ Ende März den Betrieb.

Wie lange sie den Restaurantbetrieb noch aufrechterhalten können, kann Meisel nicht sagen. Wenn sich niemand findet, "müssen wir uns über Ruhetage Gedanken machen." Derzeit versuche sie mit ihrem Team andere Lösungen zu finden. So wurden die Öffnungszeiten des Restaurants verkürzt. So habe der Landgasthof sonntags statt bis um 22 Uhr nur noch bis 16 Uhr geöffnet. Meisel sieht zum Beispiel auch zwei Ruhetage als Alternative.

Nach den Einschränkungen der Pandemie sei der Andrang der Gäste noch überschaubar. Aktuell sei das im Moment kein Problem: "Wenn es wieder normal besucht wäre, würden wir das nicht mehr schaffen." Derzeit sucht das Restaurant dringend einen Koch oder eine Köchin. Auch in den andern Bereichen des Gasthofs und der Metzgerei werden Mitarbeiter gesucht. Bewerbungen nimmt Doris Meisel telefonisch unter 0911 5626956 oder per E-Mail an info@landgasthof-meisel.de entgegen. Geschäftsführerin Doris Meisel leitet ebenfalls die Metzgerei des Familienbetriebs und erkennt in dieser Branche das Problem schon länger: "Schon seit 15 Jahren gibt es da kaum noch Auszubildende. Das muss irgendwann kommen, dass die Leute fehlen."