Sprung in die Flut - Polizist retten Frau vor Ertrinken: Zu einer dramatischen Rettungsaktion kam es Samstagnachmittag (10.07.2021) gegen 17:00 Uhr in Höchstadt an der Aisch. Hierbei musste eine 18-Jährige aus dem Hochwasser gerettet werden, wie die Polizei Mittelfranken berichtet. Die Aisch erreichte am Freitag ein Jahrhunderthochwasser.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die junge Frau zuvor einen kleineren Verkehrsunfall auf der A3. Anschließend wurde sie mit ihrem beschädigten Fahrzeug zu einem Abschleppdienst nach Höchstadt gebracht. Dort angekommen, wollte sie sich von einer Freundin in Gremsdorf abholen lassen.

Per Handy-Navi ins Überschwemmungsgebiet

Ihr Handy navigierte die junge Frau mitten in das Überschwemmungsgebiet. Die ortsfremde Frau ließ sich von ihrem Handy von der Großen Bauerngasse nach Gremsdorf navigieren. Hierbei musste sie jedoch das Überschwemmungsgebiet auf der Verbindungsstraße von Höchstadt nach Gremsdorf überqueren.

Trotz deutlicher Warnschilder versuchte die junge Frau das Hochwasser zu Fuß zu überqueren. Aufgrund des Hochwassers hatte die Aisch an dieser Stelle eine Breite von circa 200 Metern und ein Tiefe von bis zu 1,50 Metern. Die Frau unterschätzte hierbei die Strömung und wurde flussabwärts mitgerissen.

Anwohner der Brückenstraße in Gremsdorf wurden auf die Hilfeschreie der Frau aufmerksam und verständigten den Notruf. Dadurch wurden sowohl die Polizei Höchstadt als auch die Feuerwehr Höchstadt alarmiert.

Die eintreffenden Beamten konnten die hilflose Frau kurz darauf sichten. Sie befand sich bereits etwa 150 Meter flussabwärts inmitten der Fluten und versuchte vergeblich gegen die Strömung zu schwimmen. Der Versuch die Frau mit einer Lautsprecherdurchsage zu beruhigen blieb wegen der Entfernung erfolglos.

Polizist spring der Frau ins Wasser hinterher - und rettet sie damit

Da die Frau drohte zu ertrinken, sprang ein 39-jähriger Polizist und ausgebildeter Rettungsschwimmer ins Wasser, um die Dame zu retten. Er konnte die Frau schnell erreichen und mittels eines Rettungsseils an sich sichern. Zusammen konnten sie das Ufer erreichen und durch die Feuerwehr Höchstadt gerettet werden.

Die junge Frau erlitt eine leichte Unterkühlung sowie einen leichten Schock. Sie konnte kurz darauf von ihrer Freundin im Krankenhaus Höchstadt abgeholt werden.

Die Polizei schließt ihren Bericht mit einem deutlichen Hinweis: "Aus gegebenen Anlass warnen wir davor, Hochwasser-Warnschilder zu missachten und Flüsse mit ihren teils erheblichen Strömungen zu betreten."