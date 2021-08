Höchstadt vor 26 Minuten

Große Nachfrage

Familien-Metzgerei reißt alten Laden ab - und investiert sechsstelligen Betrag in neues Geschäft

Die Metzgerei Schulz baut einen neuen Laden. Der Familienbetrieb investiert einen sechsstelligen Betrag in das neue Geschäft: "Was anderes bleibt uns nicht übrig", so der Metzgermeister.