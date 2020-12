Am Montagabend (7. Dezember 2020) hat ein 29-Jähriger in einer Tankstelle in Höchstadt an der Aisch randaliert. Der Mann wurde gegenüber der 19-jährigen Angestellten der Tankstelle verbal aggressiv und beleidigte sie.

Laut Polizei geschah dies aus nichtigen Gründen.

Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz: Mann randaliert an Tankstelle in Höchstadt

Weiter wollte der Mann aus Adelsdorf auch auf Aufforderung das Tankstellengelände nicht verlassen. Außerdem zog er immer wieder bewusst seinen Mund-Nasen-Schutz unter das Kinn.

Die hinzugerufenen Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis. Außerdem muss er sich nun wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.