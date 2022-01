Am Freitag (31.12.2021) kam es in Herzogenaurach, Ortsteil Niederndorf, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zweijähriges Mädchen mit ihrem Laufrad von einem Auto frontal erfasst wurde, wie die Polizeiinspektion Herzogenaurach mitteilte. Der Autofahrer befuhr die Vacher Straße in südlicher Richtung und bog im weiteren Verlauf nach rechts in die Straße "Am Behälterberg" ab.

Zur gleichen Zeit überquerte ein zweijähriges Mädchen, welches in Begleitung ihres Vaters war, die Straße über den dortigen Fußgängerüberweg. Nach eigenen Angaben übersah der Autofahrer aufgrund der Sonneneinstrahlung das Kind auf der Fahrbahn, weshalb es zu einem frontalen Zusammenstoß kam.

Kind wird auf Fahrbahn geschleudert und verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde das Kind auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt diverse Schürfwunden, Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Zur Erstversorgung war ein Rettungshubschrauber vor Ort. Anschließend wurde das Kind durch den Rettungsdienst in die Kinderklink nach Fürth verbracht.

Während des Verkehrsunfalls trug das Kind glücklicherweise einen Fahrradhelm. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und ist seiner Funktion gerecht geworden. In diesem Fall hat der Fahrradhelm deutlich schlimmere Verletzungen verhindert.