Die Weihnachtsmärkte in Franken sind abgesagt, die Waren sind aber von Ausstellern bereits bestellt oder mit viel Engagement selbst produziert worden. Um Ehrenamtlichen, Vereinen, Serviceclubs, Kirchengemeinden und Marktleuten trotz Marktabsage einen Verkauf ihrer Waren zu ermöglichen, hat sich das Stadtmarketing der Stadt Herzogenaurach etwas Besonderes einfallen lassen.

Ab Freitag, den 3. Dezember, dem ursprünglichen offiziellen Eröffnungstages des Weihnachtsmarkt, gibt es den ersten Pop Up-Store Herzogenaurachs in der ehemaligen Beyschlag‘schen Apotheke, den "herzo-Weihnachtsladen".

"Es ist uns ein Herzensanliegen, den Ausstellern unseres Weihnachtsmarktes trotzdem Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen und vor allem auch unseren Besuchern und Kunden in der Innenstadt – trotz Veranstaltungsabsagen – kleine Highlights und Überraschungen in der Vorweihnachtszeit zu bieten“, erklärt Judith Jochmann, Leiterin des Amts für Stadtmarketing und Kultur. "Unser herzo Weihnachtsladen wird quasi ein Mini-Weihnachtsmarkt-to-go.“

In Bamberg gibt es statt einem Weihnachtsmarkt die "Bamberger Lichtpunkte". Einzelne Stände sollen dort für Weihnachtsstimmung sorgen.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.