Herzogenaurach: "Spring Break" findet am Samstag (30. April 2022) statt

findet am Samstag statt Kneipenfestival gibt Comeback: Livemusik in sieben Locations

gibt Comeback: Start ist um 19 Uhr - Wirte erwarten rund 900 Besucher

Das Herzogenauracher Kneipenfestival "Spring Break" findet am Samstag (30. April 2022) nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder statt. Die Besucher erwarten ab 19 Uhr in den sieben verschiedenen Kneipen sieben verschiedene Liveacts. "Wir wollen den Corona-Stress hinter uns lassen und eine gute Zeit haben", erklärt Martin Paulus, Inhaber der "Heimkantine" in Herzogenaurach.

Kneipenfestival "Spring Break" in Herzogenaurach: Wirte setzen auf unterschiedliche Stilrichtungen

Stichwort des diesjährigen "Spring Break" ist laut Paulus "Zusammenarbeit". "Leider kommen wir Wirte nicht so oft zusammen, wie wir das gerne hätten. Deswegen wollen wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen". "Wir sind hier keine Konkurrenten, wir gönnen uns allen einen guten Besuch", berichtet Paulus weiter. Er selbst hoffe, dass die Veranstaltungen gut besucht werden. "Beim letzten Mal waren circa 900 Besucher beim Festival anwesend. Das wollen wir wieder erreichen."

Insgesamt nehmen sieben Kneipen teil an der Veranstaltung teil. Sie bieten hierbei jeweils ihre eigene Stilrrichtung an. "Hier ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei - von DJs bis zu etwas rockigerer Musik", kündigt Paulus an. Das Besondere: Die Gaststätten durften sich dieses Jahr selbst die Bands oder Einzelkünstler aussuchen.

"Jeder Wirt kennt sein Publikum, deswegen war es uns wichtig, dass wir selbst Künstler organisierten durften", betont der Betreiber der "Heimkantine". Von Bands und Künstlern von außerhalb bis zu Herzogenauracher Urgesteinen ist alles dabei", erklärt er weiter.

In der "Heimkantine" spielt demnach die Herzogenauracher Band "Die Spaetlese" mit ihrer Akustik-Cover-Musik.

spielt demnach die Herzogenauracher Band mit ihrer Akustik-Cover-Musik. Im Restaurant "Herzwerk" legt der DJ "Mr. Music" auf. Mit dabei ist Special Guest und Comedian "Atze" Bauer aus Höchstadt.

legt der auf. Mit dabei ist aus Höchstadt. Im "Espressovita" spielt Vollblutmusiker "Rudi Live" , der mit deutschen und internationalen Hits überzeugen will.

spielt Vollblutmusiker , der mit deutschen und internationalen Hits überzeugen will. "Smiley & Friends" möchten im "Alten Backhaus" für gute Laune sorgen.

möchten im für gute Laune sorgen. Im "Kreis´l" will "Enrico" den Gästen einheizen.

will den Gästen einheizen. In der "HerzoBar" möchte die Band "Golden Hearings" aus Höchstadt die Zuhörer mit ihrer "groovigen Gute-Laune-Musik" fesseln.

möchte die Band aus Höchstadt die Zuhörer mit ihrer "groovigen Gute-Laune-Musik" fesseln. Zudem dürfen Besucher der Gaststätte "Roter Ochse" amerikanischen Rock n´ Roll vom Einzelkünstler "Tim Brown" genießen.

Vorverkauf gestartet: Shuttle-Taxi soll Besucher von Kneipe zu Kneipe bringen

Und so funktioniert das Kneipenfestival: Die Besucher können sich in den jeweiligen Kneipen ein Bändchen im Vorverkauf für 10 Euro beschaffen. An der Abendkasse werden diese für 12 Euro verkauft. "Mit diesen Bändchen kann man in jede der teilnehmenden Kneipen rein und die unterschiedlichen Liveauftritte genießen", erklärt Paulus.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Weiter wird es ein Shuttle-Taxi geben, dass Besucher zu den Kneipen bringt. Dieser Acht-Mann-Bus wird vom Unternehmen "Taxi-Nicolaus" gestellt. "Es ist zwar alles fußläufig, soll aber auch für Besucher sein, die nicht so weit zu Fuß laufen können", berichtet Paulus weiter.

Außerdem wird es keine Security auf der Veranstaltungen geben. "Die letzten Jahre haben gezeigt, dass alle friedlich miteinander sind. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert", betont Paulus. Demnach werde es laut ihm in jeder Kneipe einen Ordner geben, der für die Sicherheit zuständig ist. Dies hat demnach auch finanzielle Gründe. "Ohne ein Security-Unternehmen sparen wir uns bis zu 2000 Euro. Wir wollen natürlich auch etwas verdienen", so Paulus weiter.

"Spring Break": Neue Kneipen können sich für kommende Festivals bewerben

Die teilnehmenden Gaststätten machen alle freiwillig mit. Wer Interesse hat, als Gaststätte in Herzogenaurach in den kommenden Jahren am Kneipenfestival "Spring Break"teilzunehmen, kann online Kontakt zu Martin Paulus aufnehmen. Auf seiner Webseite können sich Bands und Gaststätten melden, die mitmachen wollen.