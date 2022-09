Herzogenaurach vor 1 Stunde

Sachbeschädigung

Erheblicher Sachschaden: Betrunkener Randalierer wütet in Herzogenaurach - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ein 24-jähriger Randalierer hinterließ am Wochenende in Herzogenaurach eine Spur der Verwüstung. Er ließ sich im Westen der Stadt an zahlreichen Autos aus - konnte aber direkt verhaftet werden.