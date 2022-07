Open Beatz Festival 2022 in Herzogenaurach feiert Rückkehr - nach zwei Jahren Pause

Das Open Beatz Festival in Herzogenaurach kann 2022 endlich wieder stattfinden. In den beiden Vorjahren hatte das beliebte Elektro-Festival wegen Corona jeweils ausfallen müssen. Nun erklingen in der Puschendorfer Straße 2 gleichwohl wieder wummernde Bässe und harte Beats.

Update vom 26. Juli 2022: Open Beatz Festival beginnt am Donnerstag - das erwartet die Besucher

Am kommenden Wochenende (28. bis 31. Juli 2022) steigt in Herzogenaurach nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder das Open Beatz Festival. Rund 20.000 Besucher*innen feiern dann ihre “gemeinsame Liebe zur elektronischen Musik”, wie es der Veranstalter auf seiner Webseite schreibt.

Los geht es auf den beiden Hauptbühnen bereits am Donnerstagnachmittag. Im Verlauf des Festival-Wochenendes heizen über 80 verschiedene Acts aus unterschiedlichen Subgenres den Fans auf fünf verschiedenen Bühnen ordentlich ein.

Während auf der Mainstage vor allem Acts aus EDM, Bass und House aufträten, locke die Lakestage “bereits von Beginn an alle Techno-Fans mit gutem Techno-Sound”.

Auf der Zone III, der “Hardstylestage im Industrial-Style” erwarte die Musikfans Hardstyle, Hardcore und French Core. Außerdem gebe es im Magical Forest und Goa Garden Verschiedenes aus Techno, Tech House, Goa und Psy Trance auf die Ohren. Demnach seien auf “Süddeutschlands größtem Open-Air Festival für elektronische Musik” alle Genres vertreten.

Abseits der Bühnen finden Besucher*innen auf der angrenzenden Camping-Area außerdem “neben ihren Schlafmöglichkeiten auch einen kleinen Supermarkt, einen Badeweiher, ein Volleyballfeld, eine Kirche und weitere Freizeitaktivitäten”.

Update vom 7. April 2022: Über 60 Künstler*innen für Open Beatz 2022 stehen fest

Schon im Februar gaben die Veranstalter zwei Acts für das diesjährige Open Beatz bekannt. Mittlerweile stehen schon 62 Künstler*innen im Line-Up, die auf dem elektronischen Musik-Festival auftreten werden.

Line-Up für Open Beatz 2022:

999999999

Alignment

Angerfist

Anja Schneider

Ann Clue

Anna Reusch

Avaion

Bassjackers

Bebo

Ben Dust

Brutalismus3000

Carnage

Darren Styles

Da Tweekaz

David Puentez

Deborah de Luca

Dr. Peacock

Dubvision

DVBBS

Fabian Farell

Fisher

FJAAK

Gebrüder Brett

Gestört aber Geil

Gigo'n'Migo

Greazy Puzzy Fuckerz

Harris&Ford

Headhunterz

Henri PFR

I Hate Models

James Hype

Jauz b2b Holy Goof

Kaaze

Keltek

Klangkuenstler

Klanglos

Klaudia Gawlas

Krewella

Lari Luke

Le Shuuk

Maurice-West

Mausio

MC DL

Merk & Kremont

Neelix

Ostblockschlampen

Ran D

Regal

Sefa

Sickmodeu

Solardo

Sound Rush

Sub Zero Project

Topic

Tujamo

Victor Ruiz

VIZE Music

W&W

Wildstylez

Will Sparks

Yellow Claw

YouNotUs

Außerdem gibt es noch Tickets für das Open Beatz Festival 2022. Wer noch kein Ticket gekauft hat, kann sich dieses auf der Website des Festivals noch immer sichern. Mittlerweile sind die Ticketpreise jedoch gestiegen - "die Ticketpreise werden, je näher das Festival rückt, etwas teurer werden", erklärte Veranstalter Florian Gebauer bereits im Februar. Aktuell kostet ein Ticket für das Festival-Gelände knapp 150 Euro.

Erstmeldung vom 20. Februar 2022: Open Beatz 2022 soll stattfinden - das passiert mit alten Tickets

In einem Video meldet sich der Veranstalter nun mit neuen Infos zum Open Beatz Festival 2022. Man habe es geschafft, neue Gelder für die Firma aufzutreiben, "sodass wir nun ein neues Festival auf die Beine stellen können und dass wir euch endlich euer Geld zurückerstatten können", sagt Gebauer. Das Festival 2022 steht schon in den Startlöchern: Vom 28. bis 31. Juli 2022 sei das diesjährige Open Beatz nun geplant. "Und wir gehen sehr stark davon aus, dass es dieses Jahr endlich wieder klappt".

Seit Anfang Februar würden nun wieder Tickets für 2022 verkauft: "Wie gewohnt wird es verschiedene Phasen geben, wo die Ticketpreise, je näher das Festival rückt, etwas teurer werden", erklärt Gebauer. Die aktuelle Phase gehe bis einschließlich 28. Februar 2022. Danach erwarte die Fans jedoch ein "etwas größerer Sprung, da auch wir die Preise anpassen müssen", erklären die Veranstalter auf ihrer Website. Personal, Material und Marketing seien, so die Verantwortlichen, seit 2019 um etwa 30 Prozent teurer geworden.

Für alle Tickets verspricht Gebauer eine Geld-zurück-Garantie: "Sollte das Festival nicht stattfinden können, erstatten wir euch das Geld, außer der Ticketgebühren, in vollem Umfang." Tickets, die für 2020 oder 2021 gekauft wurden, "behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit". In diesem Falle seien die neuen Tickets für 2022 bereits per Mail versendet worden. "Allen, die nicht können oder möchten, bieten wir die Möglichkeit an, ihr Geld zurückzufordern." Wie das funktioniert, erklären die Veranstalter auf ihrer Homepage.

Zwei Acts stehen bereits fest - das erwartet euch beim Open Beatz 2022

Die Planung für das diesjährige Elektro-Festival ist schon in vollem Gange. "Natürlich ist das heute durch die Politik noch nicht so bekräftigt, aber das wird kommen. Da sind wir uns sehr sicher", sagt Gebauer. "Deswegen gehen wir auch davon aus, dass es stattfinden wird. Wir haben auch schon viele Künstler gebucht." Nach und nach will das Open Beatz Team in den nächsten Wochen auf der Website und den Social Media Kanälen das Line-up präsentieren. Mausio und Yellow Claw stehen bereits fest.

"Ich denke, das ist eine gute Nachricht und hoffe, das ist von unserer Seite auch ein gutes Signal", sagt Gebauer. "Dass wir euer Vertrauen wiederhaben." Es sei bewusst, dass das die letzten Wochen, Monate und Jahre gezwungenermaßen "auch ein bisschen ausgereizt" wurde. Nun ist Gebauer jedoch zuversichtlich: "Wir werden euch wie gewohnt aufs Festival vorbereiten, mit einigen Neuerungen und Änderungen, seid gespannt", sagt der Veranstalter des Open Beatz und beendet das Video mit: "Wir freuen uns auf euch!"