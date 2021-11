Das Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt baut seine Kapazitäten weiter aus: Ab Donnerstag, 2. Dezember, wird die Firma IZ Bayern im Auftrag des gemeinsamen Impfzentrums von Stadt und Landkreis eine Impfstelle im Vereinshaus Herzogenaurach betreuen. Dort können von Montag bis Samstag täglich etwa 300 Impfungen durchgeführt werden, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Ab Mittwoch, 1. Dezember, können online Termine dafür gebucht werden. Dazu ist zunächst das Impfzentrum Erlangen anzuwählen, dann stehen die Außenstellen zur Auswahl. Außerdem werden die Termine auch über die bekannte Telefonhotline (09131 86-6500) vergeben. Vermutlich am Freitag, 3. Dezember, soll eine weitere Impfstelle in Höchstadt in Betrieb genommen werden. Informationen dazu folgen in Kürze.

Derzeit werden in der Sedanstraße in den Erlangen Arcaden und mit den Sonderaktionen der mobilen Teams 6.000 bis 7.000 Impfungen pro Woche durchgeführt. Damit hat das gemeinsame Impfzentrum im Vergleich zu anderen Kommunen und Landkreisen bereits eine sehr hohe Kapazität. Dennoch werden die Impfangebote mit den Außenstellen weiter erhöht, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

Da die Außenstellen in Herzogenaurach, Höchstadt und Eckental im September geschlossen werden mussten, liegt jetzt ein besonderes Augenmerk auf dem Landkreis. Das Erlanger Oberland – Eckental, Kalchreuth und Heroldsberg – wird verstärkt von einem mobilen Team des Impfzentrums aufgesucht werden.

Oberbürgermeister Florian Janik und Landrat Alexander Tritthart bedankten sich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Impfzentrums und der ASB-Notfallhilfe Erlangen-Höchstadt dafür, in welchem Tempo die Kapazitäten derzeit wieder aufgebaut werden.

Um alle möglichen Kapazitäten zu aktivieren und möglichst viele Impfungen in Stadt und Landkreis durchzuführen, habe man sich entschieden, mit der Firma IZ Bayern für die neuen Außenstellen zusätzlich einen privaten Anbieter mit ins Boot zu nehmen. Impfzentrum und ASB-Notfallhilfe betreuen neben den Räumlichkeiten in der Sedanstraße weiterhin die Sonderaktionen und die mobilen Impfteams.

Info: www.erlangen.de/impfzentrum.