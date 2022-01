Herzogenaurach vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Heißes Fett fängt Feuer und setzt Küche in Brand: Bewohner retten sich ins Freie

In der Küche einer Erdgeschosswohnung in Herzogenaurach ist am Sonntag (30. Januar 2022) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste gewaltsam in die Wohnung eindringen, um den Brand zu löschen.