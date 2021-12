Am Samstagnachmittag (12.12.2021) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße von Beutelsdorf nach Untermembach. Dabei wurde eine Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, ebenso gab es zwei weitere Verletzte. An Bord ward auch Hund Loki, der unverletzt blieb, wie das BRK Erlangen-Höchststadt mitteilte.

Glück im Unglück hatte die eingeklemmte Fahrerin. Gleich hinter ihr fuhr zufällig ein ehrenamtlicher Rettungssanitäter aus der Bereitschaft des BRK Adelsdorf, der privat unterwegs war. Der Sanitäter übernahm die Erste Hilfe und die Betreuung der Verletzten, er saß dabei die ganze Zeit während der technischen Rettung auf dem Beifahrersitz des zerstörten Autos. Zwei weitere Sanitäter aus Adelsdorf konnten sich inzwischen um die anderen Verletzten kümmern.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz

Zur Versorgung vor Ort waren der Notarzt aus Herzogenaurach, ein Rettungswagen vom ASB aus Herzogenaurach, ein weiterer Rettungswagen vom ASB Erlangen, und der diensthabende Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK. Aufgrund der unklaren Situation bei dem Unfall war auch der DRF-Rettungshubschrauber Christoph 27 aus Nürnberg alarmiert worden, der einen weiteren Notarzt zur Einsatzstelle brachte.

Für eine dritte Verletzte wurde durch den Einsatzleiter Rettungsdienst ein Krankentransportwagen von der BRK Rettungswache Herzogenaurach angefordert.

Ganz und gar überrascht wurde bei dem Unfall auch ein im verunglückten Auto mitfahrender Hund. Nachdem sein Frauchen versorgt war, nahm sich ein Sanitäter auch ihm an, und nahm ihn über Nacht bei sich daheim auf. Der Vierbeiner blieb glücklicherweise unverletzt. Loki schien sehr zufrieden mit seiner Unterkunft und Verpflegung gewesen zu sein. Er konnte am nächsten Tag von der Familie der Fahrerin in Adelsdorf abgeholt werden.