Die Café-Kette Coffee Fellows muss ihren Foodcourt "Foodfactory" im Puma-Outlet in Herzogenaurach für unbestimmte Zeit schließen. Das hat das Unternehmen in den sozialen Medien mitgeteilt. Gegenüber inFranken.de äußert sich eine Sprecherin zu den Hintergründen.

"Liebe Gäste, leider müssen wir unsere Türen auf unbestimmte Zeit schließen", teilte Coffee Fellows vergangene Woche Mittwoch, 8. Dezember 2021, auf der Facebookseite der Foodfactorymit. Dazu: Ein trauriger Smiley.

"Wir hoffen, dass wir ganz bald wieder für euch da sein können!", macht das Unternehmen jedoch gewisse Hoffnung und wünscht allen Gästen, sie mögen gesund bleiben.

In der Foodfactory haben sich stets viele Besuchende des Puma-Outlets im gleichen Gebäude aber auch etwa von Adidas ganz in der Nähe verköstigt. Die Auswahl reicht von Kaffee, Backwaren und Snacks der Kette selbst, die auch den Foodcourt betreibt bis hin zu Burgern, Pasta und Poke Bowls. Doch damit ist nun vorerst Schluss.

"Unsere Foodfactory in Herzogenaurauch musste coronabedingt vorübergehend schließen", erklärt eine Coffee Fellows-Sprecherin auf Anfrage.

"Bedingt durch die wieder eingeführte Homeofficepflicht und die 2 G Regelungen" sei die Besucherfrequenz "dramatisch zurückgegangen".

Die Café-Kette prognostiziert, eine "wirtschaftliche Führung des Standortes" sei aktuell nicht möglich. Daher mussten wir uns "schweren Herzens dazu entschließen, den Standort zu schließen".

"Wir hoffen aber sehr darauf, im neuen Jahr den Betrieb wieder hochfahren zu können und an der guten Performance der Sommermonate 2021 anschließen zu können", so die Coffee Fellows-Sprecherin.

