Herzogenaurach vor 2 Stunden

Blaulicht

"Betrunkener Kamikazefahrer" bleibt bei Flucht von Unfallstelle liegen

Eine Bamberger Polizeistreife hat am Sonntag in Herzogenaurach den Unfall eines Pkw-Fahrers mitbekommen und wies ihn darauf an, auf die Rückkehr der Beamten zu warten. Doch der Mann blieb nicht an der Unfallstelle. Kurz darauf hatte er noch einen Unfall.