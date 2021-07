Am Samstag (24.07.2021) kam es in Hemhofen zu einer Auseinandersetzung an der Skateanlage. Wie die Polizei Höchstadt mitteilt, wurden zwei Kinder von einem Radfahrer angesprochen. Der Mann regte sich darüber auf, dass die Kinder einen Roller am Wegesrand abgestellt hatten.

Seiner Ansicht nach blockierte dieser wohl den Weg. Es kam zu einer Diskussion und letztlich wurde der Mann handgreiflich gegenüber den Kindern. Anschließend entfernte er sich in Richtung der örtlichen Feuerwehr.

Unbekannter pöbelt Kinder an und wird handgreiflich: Streit an Skateanlage in Hemhofen

Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen den Unbekannten. Der Mann sei rund 65 Jahre alt und war mit einem schwarz/silberfarbenen E-Bike samt Fahrradtasche unterwegs. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich unter der 09193/63940 bei der Polizei Höchstadt zu melden.

Vorschaubild: © Kelly Sikkema on Unsplash