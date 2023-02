Am Donnerstagvormittag (23. Februar 2023) kam es in einem Kinderhort in Forth zu einem Feuerwehreinsatz. Dies teilte der Kreisfeuerwehrverband Erlangen-Höchstadt mit. Auf dem Gelände der örtlichen Grundschule, auf dem derzeit einige Kinder in mobilen Wohncontainern untergebracht sind, war es demnach zu einem Feueralarm gekommen.

Im Gespräch mit inFranken.de erklärt der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion die Gründe für den Einsatz.

Forth: Feuerwehr rückt zu Kinderhort aus - Einsatzkräfte finden Ursache

Angestellte hätten den Brandgeruch und eine leichte Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten "glücklicherweise frühzeitig" festgestellt: "Aufgrund der ungewissen Ursache für den Geruch und den Rauch wurden gegen 10.35 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert", schildert Pressesprecher Sebastian Weber den Einsatz. Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei seien daraufhin rasch an der Einsatzstelle eingetroffen, und hätten die Wahrnehmung bestätigt.

"Die Erkundung der Feuerwehr ergab ein verschmortes Kunststoffteil eines Spielzeugs, welches in den Spalt eines Elektroheizkörpers gefallen war. Dies sorgte für den Brandgeruch", so der Kreisfeuerwehrverband in seinem Einsatzbericht. Eine echte Brandgefahr habe allerdings nicht bestanden, versichert Pressesprecher Weber. Die Feuerwehr habe den betroffenen Heizkörper stromlos geschaltet und dann die Gegebenheiten mittels Wärmebildkamera kontrolliert.

Nach gut einer Stunde sei der Einsatz wieder beendet gewesen: "Nach Lüftungsmaßnahmen und Übergabe an die Gemeinde konnten alle Einsatzkräfte wieder abrücken und die Kinder samt Betreuerinnen in die Einrichtung zurückkehren", heißt es vonseiten des Kreisfeuerwehrverbands Erlangen-Höchstadt weiter. Beteiligt waren die Feuerwehr Forth, Feuerwehr Frohnhof, Feuerwehr Eschenau, Feuerwehr Eckenhaid sowie der Feuerwehr Heroldsberg.

