Infoveranstaltungen für Studieninteressierte an der FAU Erlangen-Nürnberg zum Wintersemester 2021: Schülerinnen und Schüler, die an der FAU Musikpädagogik studieren möchten, können vor der Eignungsprüfung einen Vorbereitungskurs für den theoretischen Teil der Prüfung besuchen. Der Kurs findet an zwei aufeinander aufbauenden Terminen am 25. und 26. Juni ab 14.00 bzw. 10.00 Uhr statt. Inhaltlich werden theoretische Inhalte besprochen und Gehörbildungsaufgaben geübt. Detaillierte Infos gibt es online: https://www.musik.phil.fau.de/studium/eignungspruefungen/vorbereitungskurs/.

Für alle, die sich für ein Studium der Lehrämter Realschule und/oder Gymnasium interessieren, bietet das Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (ZfL) am 28. Juni ab 17.00 Uhr und am 13. Juli ab 14.00 Uhr Kleingruppenberatungen an. Studieninteressierte erhalten Informationen zum Aufbau des Studiums, den Kombinationsmöglichkeiten der Unterrichtsfächer und zu Zulassungsvoraussetzungen.

Mehr Informationen und Termine gibt es hier: https://zfl.fau.de/studium/termine/#kleingruppe-info

Der Fachbereich Rechtswissenschaft lädt Studieninteressierte zu einer Schnupperwoche vom 5. bis 9. Juli ein. Dort gibt es Tipps rund um das Jurastudium, Informationen zu Berufsfeldern für Juristinnen und Juristen und Schnuppervorlesungen aus dem Öffentlichen Recht, dem Strafrecht und dem Zivilrecht. Informationen zur Schnupperwoche gibt auf dieser Website.

Die Informationsveranstaltung für das Masterstudium „Ethik der Textkulturen“ findet am 6. Juli ab 18.00 Uhr statt. Es geht um die Inhalte des Studiengangs, Bewerbung und Zulassung, Lehrformen und das Mentorenprogramm. Darüber hinaus werden berufliche Perspektiven thematisiert. Über die Veranstaltung können Sie sich hier näher informieren: https://ethik-der textkulturen.de/etk/informationsveranstaltung-3/

Um allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, die Studiengänge des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) der FAU kennenzulernen, findet am 7. Juli ab 10.00 Uhr der WiSo BachelorDay statt. In Online-Vorträgen werden alle Bachelor-Studiengänge vorgestellt. Die Studieninteressierten erhalten zudem Infos zu Zulassung und Bewerbung. Alles zum WiSo BachelorDay finden Sie hier: https://www.wiso.rw.fau.de/studium/vor-dem-studium/wiso-bachelorday/

Der Bachelorstudiengang „Digitale Geistes- und Sozialwissenschaften“ stellt sich ebenfalls am 7. Juli um 10.00 Uhr vor. Am Infotag werden zwei identische Informationsblöcke angeboten. Interessierte können sich über das Studienprogramm informieren und alle Fragen loswerden. Mehr Informationen gibt es online: https://www.izdigital.fau.de/ba-infotag-07-07-2021/

Am 20. Juli ab 15.00 Uhr lädt das Department Werkstoffwissenschaften zur virtuellen Schnupper-Uni ein: Die Studiengänge „Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“ und „Nanotechnologie“ stellen sich dabei vor.Alle Informationen finden Sie hier: https://www.mat.studium.fau.de/2021/06/07/schnupper-uni-sommer-2021/

Am 28. Juli ab 16.00 Uhr findet ein Online-Meetup für Studieninteressierte der Wirtschaftsinformatik statt – die perfekte Gelegenheit, den Bachelorstudiengang kennenzulernen. Online finden Sie mehr Informationen: https://www.wi.studium.fau.de/online-meetup/

Alle Veranstaltungen für Studieninteressierte sind online zu finden – neben Infos zu Studiengängen gibt es auch Vorträge über die Bewerbung fürs Studium sowie zum Studienstart: www.infotage.fau.de.