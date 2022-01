Am Mittwoch (12. Januar 2022) gegen 15.45 Uhr kam es in der Goethestraße nahe dem Erlanger Bahnhof zu einer Prügelei. Wie die Polizei berichtet, waren drei Männer auf offener Straße in einen Streit geraten. Die Situation eskalierte schließlich.

Ein Duo, bestehend aus einem 26-Jährigen und einem bislang Unbekannten, schlug gemeinschaftlich auf einen 22-Jährigen ein. Das Opfer stürzte zu Boden. Dort trat ihm der 26-Jährige mit dem Fuß ins Gesicht. Anschließend ergriffen beide Angreifer die Flucht.

Streit in Erlangen eskaliert: Männer schlagen und treten 22-Jährigen

Der 26-Jährige wurde im Verlauf einer Fahndung von einer Polizeistreife festgenommen. Der zweite Täter ist noch immer auf der Flucht. Das 22 Jahre alte Opfer erlitt eine Nasenbeinfraktur.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 09131/760-114 mit der Erlanger Polizei in Verbindung zu setzen.

