In einem Wohnhaus im Erlanger Westen ist am Mittwochabend (30. März 2022) gegen 22 Uhr ein Feuer ausgebrochen. In dem achtstöckigen Gebäude in der Dompfaffstraße war es bereits am Dienstag (22. März) zu einem Brand und der Festnahme eines Bewohners gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass beide Feuer vorsätzlich gelegt wurden.

Die Feuerwehr Erlangen hatte am späten Mittwochabend über den Einsatz in dem Hochhaus informiert und einen Dachstuhlbrand gemeldet.

Erneuter Wohnhausbrand in Erlangen: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Wie die Polizei Mittelfranken auf inFranken.de-Nachfrage mitteilte, habe es sich um einen kleineren Brand im Bereich der Waschräume des Gebäudes gehandelt. Diese befanden sich im achten Stock des Gebäudes - und nicht, wie ursprünglich von der Polizei angegeben, im Keller.

Laut einem Sprecher geht die Polizei in beiden Fällen von Brandstiftung aus, weshalb die Kriminalpolizei nun auch im Falle des Brands am Mittwoch ermittle. Einen Tatverdächtigen gebe es derzeit nicht. Wer am vorvergangenen Dienstag oder am Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Aufgrund der zügigen Evakuierung der Bewohner und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Brand sei rasch unter Kontrolle gewesen, die Ursache sei derzeit unklar. Weitere Informationen sollen im Laufe des heutigen Donnerstags folgen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.