Erstmals gehen mit dem Einschalten der Erlanger Weihnachtsbeleuchtung, am Montag, den 22. November 2021, um 16 Uhr auch die Lichter am Erlanger Bohlenplatz an. Neben der bisherigen Hauptachse entlang der Nürnberger Straße und der Hauptstraße bildet der Bohlenplatz einen neuen Schwerpunkt des gesamten Beleuchtungskonzepts, so das City-Management Erlangen.

Die Kosten für die vom City-Management Erlangen realisierte Weihnachtsbeleuchtung werden in 2021 wieder von der Stadt Erlangen übernommen. Bereits seit längerem hat das City-Management an einer Möglichkeit gearbeitet, die Betriebe des Bohlenplatzes in das Gesamtkonzept der Erlanger Weihnachtsbeleuchtung zu integrieren.

Im Vorjahr geschah dies durch 20 mobile Leuchteinheiten, nun verfügt der Platz aber über eine fest installierte Beleuchtung mit 26 LED-Sternen auf Laternenmasten. „Wir haben die Erlanger Weihnachtsbeleuchtung nicht einfach vom Vorjahr übernommen, sondern weiterentwickelt. Licht zieht an, wir erzeugen bewusst eine Besucherlenkung Richtung Bohlenplatz“, betont Christian Frank, Vorstand des City-Managements.

Die Stadt Erlangen finanziert die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung, insbesondere die Neugestaltung am Bohlenplatz, wie in 2020 zu 100%. Dies soll auch die Erlanger Betriebe von der durch Corona entstandenen außerordentlichen Situation entlasten. Die Weiterentwicklung der Weihnachtsbeleuchtung ist aber auch ein Signal. „Wir haben uns vorgenommen, auch mit strukturellen Maßnahmen die Attraktivität unserer Stadt zu fördern. Die anliegenden Betriebe am Bohlenplatz, aber auch die Besucherinnen und Besucher, dürfen sich auf eine tolle Weihnachtsbeleuchtung freuen“, so Oberbürgermeister Dr. Florian Janik.

Zustimmung für das Projekt kommt auch aus der Wirtschaftsförderung der Stadt Erlangen, die die Gelder für die Umsetzung bewilligt hat. „Der Bohlenplatz ist ein zentraler Ort in Erlangen, der bisher nicht an der Hauptachse der Weihnachtsbeleuchtung lag. Wir stehen als Stadt und mit unserer finanziellen Förderung voll und ganz hinter dem Projekt“, so Konrad Beugel, Wirtschaftsreferent der Stadt Erlangen.

Täglich von 16:00 bis 21:00 Uhr dürfen sich die Gäste der Hugenottenstadt auf die feierliche Illumination

freuen, die wie in den Jahren zuvor mit verkürzten Schaltzeiten sowie mit Grünstrom der Erlanger Stadtwerke betrieben wird. Dabei entsprechen ausnahmslos alle technischen Anlagen und sämtliche LED-Leuchtmittel dem neuesten Effizienz-Standard.