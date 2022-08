Erlangen vor 52 Minuten

Unglück

Vor laufender Kamera: 20-Jähriger rutscht von Sprungbrett in Freibad

Ein Unfall hat sich am Donnerstag in einem Freibad in Erlangen ereignet. Ein 20-Jähriger wollte sein Können zeigen, rutschte dabei jedoch von einem Sprungbrett ab und musste anschließend mit Verletzungen in die Universitätsklinik.